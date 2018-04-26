القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
مصر
الخميس 26/أبريل/2018 - 07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2144443

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وأشار الخبراء إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء، تمتد حتى شمال الصعيد تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط أحيانًا على المناطق المكشوفة من شمال وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 30
وسط الدلتا 16 30
الإسكندرية 18 25
بلطيم 18 25
مطروح 17 25
السلوم 13 27
سيوة 17 31
بورسعيد 16 25
دمياط 16 24
العريش 13 23
رفح 12 24
الإسماعيلية 14 30
السويس 15 30
رأس سدر 16 28
نخل 11 23
نويبع 16 24
طابا 14 23
كاترين 09 17
الطور 17 26
شرم الشيخ 20 29
الغردقة 17 27
مرسى علم 18 29
الفيوم 16 30
بنى سويف 15 30
المنيا 14 30
أسيوط 15 29
سوهاج 15 29
قنا 16 30
الأقصر 16 30
أسوان 17 31
أبوسمبل 18 29
الوادى الجديد 17 32
شلاتين 22 30
أبورماد 21 29
رأس حدربة 20 28
حلايب 20 28

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