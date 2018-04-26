القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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الخميس 26/أبريل/2018 - 06:23 ص

اليوم.. نظر طعن المتهمين بـ«خلية الأهرامات» لإدراجهم على قوائم الإرهاب

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى حربى - منى ربيع
dostor.org/2144442

تنظر اليوم الخميس، محكمة النقض، الطعن المقدم من 26 متهما فى قضية «خلية الأهرامات الثلاثة»، لإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا بإدراج 26 متهما في قضية تفجير محيط فندق «الأهرامات الثلاثة» على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم كونوا تنظيما إرهابيا فيما بينهم، كما تولى المتهمون قيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسا لجان عمليات نوعية للإخوان المسلمين بالجيزة، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة والسياحية، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.

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