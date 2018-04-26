روسيا تطلق قمرًا جديدًا للاستشعار عن بعد

تعتزم روسيا إطلاق قمر اصطناعي جديد من سلسلة أقمار «Elektro–L» المخصصة للمراقبة والاستشعار عن بعد، وذلك قبل نهاية العام الجاري في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة وأوروبا.



وقال نائب المدير العام لوكالة «روسكوسموس»، أنميخائيل خايلوف: «كانت بعض وسائل الإعلام ذكرت سابقا أن إطلاق القمر الثالث من سلسلة Elektro–L سيؤجل حتى العام المقبل، لكن الإطلاق سيكون قبل نهاية العام الجاري».



وأضاف: «اجتمعت مع الهيئات المشرفة على تصنيع هذا القمر والتأكد من جاهزيته، ومن المفترض أن يكتمل العمل على تطويره في أكتوبر المقبل، ليطلق إلى الفضاء أواخر العام الجاري»، وذلك حسب قناة «روسيا اليوم».



وأطلق أول قمر من سلسلة «Elektro–L» الروسية، في نوفمبر 2011، من قاعدة «بايكونور» الفضائية، والقمر الثاني أرسل إلى مداره، في 11 من ديسمبر 2015، حيث ستعمل تلك الأقمار مع القمر الجديد على توفير خدمات الاتصالات والاستشعار عن بعد لروسيا.