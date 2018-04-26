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الخميس 26/أبريل/2018 - 05:45 ص

روسيا تتهم أمريكا بالعدائية تجاهها وتحذرها من التجاوزات

السفير الروسي لدى
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف
محمد عمر
dostor.org/2144436

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن تصرفات السلطات الأمريكية تجاه الممتلكات الدبلوماسية الروسية في مدينة سياتل خطوة معادية لروسيا وغير ودية.

وقال أنطونوف، للصحفيين: «هذا اليوم الرائع تعكره التصرفات الأمريكية، غير البناءة للغاية، غير الودية للغاية، أقول المعادية لروسيا. اليوم، قامت السلطات الأمريكية بكسر قفل المبنى حيث كان يقيم القنصل العام الروسي في سياتل»، وذلك حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

واتهم السفير الروسي واشنطن بانتهاك جميع الاتفاقيات الدولية، وجميع الاتفاقات الأخرى بين البلدين.

وأضاف: «هذه الخطوة لا تثير أي شيء ما عدا الحزن والأسى. هناك شعور، بأنهم يريدون أن نتأقلم على حقيقة، أنه في غضون شهر أو شهرين تجري مثل هذه التصرفات غير الودية من جانب الولايات المتحدة».

وفتح أمس الأربعاء، ممثلو السلطات الأمريكية مقر إقامة القنصل الروسي المغلق في سياتل، ودخلوا المبنى، والتي أغلقت بداية الشهر الجاري بطلب أمريكي.

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