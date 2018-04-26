مقتل 13 طفلا وإصابة آخرين بالهند جراء دهس قطار حافلتهم المدرسية

لقي ما لا يقل عن 13 طفلًا مصرعهم، اليوم الخميس، في الهند بعد أن اصطدم قطار بالحافلة المدرسية التي كانت تقلهم خلال عبورها على إحدى حواجز القطار.



وقُتل الأطفال، وهم طلاب مدرسة عامة في ولاية أوتار براديش الشمالية، على الفور بعد اصطدام القطار بحافلتهم، وذلك حسب ما أفادت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، اليوم الخميس.



ووفقًا للتقارير، فإن جميع الأطفال الذين قُتلوا كانوا دون سن العاشرة، فيما أصيب العديد من الطلاب الآخرين في الحادث.



وأشارت إلى أنه كان على متن الحافلة المدرسية ما بين 20 إلى 30 طفلًا، ووقع الحادث عند حاجز غير مأهول بالسكة الحديد فى دودى بالقرب من بلدة كوشيناغار.

