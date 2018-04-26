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الخميس 26/أبريل/2018 - 06:10 ص

مقتل سياسية أمريكية بارزة على يد زوجة عشيقها

ميريديث تشابمان
ميريديث تشابمان
dostor.org/2144429

قتلت سياسية أمريكية سابقة على يد زوجة عشيقها، التي أطلقت عليها النار بمنزلها بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ثم انتحرت بعد ذلك.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن جينير جيراردوت، 48 عاما، اقتحمت منزل الضحية ميريديث تشابمان، 33 عاما، واختبأت فيه وانتظرت عودتها إلى المنزل، مساء يوم الإثنين، لتقتلها، ثم تنتحر بالسلاح نفسه، وذلك حسب قناة "بي بي سي".

وكانت تشابمان، متزوجة، ترشحت من قبل عن الحزب الجمهوري في انتخابات كونجرس الولاية عن مدينة ديلاور، عام 2016، لكنها فشلت في الفوز.

وأشارت القناة إلى أنه ربما تكون الغيرة دافع الجريمة بعد أن علمت جينير بالعلاقة العاطفية التي ربطت بين زوجها مارك جيراردوت وميريديث، فقررت الانتقام بقتلها ثم الانتحار.

وكشفت الشرطة عن أن الضحية كانت متزوجة من لوك تشابمان، النائب السابق في مجلس مدينة نيويورك، لكنها لم تكن تعيش مع زوجها وقت مقتلها.

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