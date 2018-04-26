يسرا تهرب من حكم بالإعدام فى «لدينا أقوال أخرى»

تجسد الفنانة يسرا شخصية أميرة منصور والتي تتهم بجريمة قتل، خلال أحداث مسلسلها الجديد «لدينا أقوال أخرى»، والذي من المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.



وعلمت «الدستور»، أن يسرا سيتم الحكم عليها بالإعدام بسبب اتهامها بجريمة قتل عمد، حيث ستظهر مرتدية خلال الحلقات الأخيرة من العمل ملابس الإعدام الشهيرة بلونها الأحمر، لكنها ستهرب من السجن بعد تمثيلها بالإعياء لتنقل إلى المستشفى ويتم تغييرها بفتاة أخرى، حتى تبحث عن براءتها وهو ما أخذ منه اسم المسلسل الرمضاني.



يشارك في بطولة المسلسل شيرين رضا وأحمد حاتم ونجلاء بدر ومحمد شاهين وسلمى أبو ضيف وحازم إيهاب، ومن تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وإبراهيم محسن وخالد أبو بكر، وإخراج محمد علي.