طبيب: فيروس B المسبب الرئيسى لمرض «الاستسقاء البريتونى»

يعتبر مرض الاستسقاء البريتوني (قلة تصنيع مادة الألبيومين في الجسم) من أخطر الأمراض التي تواجه الأطفال والأجنة في رحم الأم، فتليف الكبد السبب الرئيسى لحدوث هذا المرض.



من جانبه، قال الدكتور أحمد مدين، رئيس قسم الأمراض المتوطنة والكبد الأسبق بكلية طب القاهرة الأسبق، إن فيروس B هو السبب الرئيسي للمرض، ويتم انتقاله للطفل عن طريق العلاقة الزوجية وانتقال السوائل.



وأضاف «مدين»، أن هذا الفيروس لا يتم انتقاله عن طريق المعاملات اليومية أو الطعام، العطس، السعال، أو اللعب مع أطفال يحملون الفيروس.



وأشار مدين إلى أن فيروس B، هو المسبب الرئيسي للتليف الكبدي المذمن، ومرض الاستسقاء البريتوني.



وأوضح مدين، أن الاستسقاء يحدث نتيجة احتقان الدم فى الدورة الدموىة بالأحشاء، فيقل الدم فى الدورة الدموية، مما يؤدى إلى رشح كميات من المياه داخل تجويف البطن.