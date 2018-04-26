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الخميس 26/أبريل/2018 - 03:14 ص

إصابة أكثر من 80 أمريكى بالتسمم بعد تناولهم الخس

أرشيفية
أرشيفية
محمد عمر
dostor.org/2144407

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن عشرات الأشخاص تعرضوا إلى الإصابة بتسمم وأمراض نتيجة تناولهم الخس، فيما تم نقلهم إلى المستشفى.

وقال المركز إن ما لا يقل عن 31 شخصا أصيبوا بمرض بعد تناول خس «رومين»، وبذلك يصل مجموع من أصيبوا بأمراض بهذا الأمر إلى 84 حالة من حالات التسمم الغذائي في القولون المرتبطة بخس رومين على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وفقا لقناة "NBC" نيوز الأمريكية اليوم الخميس.

وأشارت القناة إلى أن هذه الحالات شهدتها ولاية أريزونا، مؤكدة أنه يوم الجمعة الماضي، حذر مركز السيطرة على الأمراض الناس منعدم تناول الخس المذكور - أو أي خس على الإطلاق - ما لم يكن متأكدا أنها ليست من ولاية أريزونا.

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