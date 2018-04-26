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الخميس 26/أبريل/2018 - 03:11 ص

أسبوعين وينتهى صناع «الضاهر» من تصوير المسلسل

محمد فؤاد
محمد فؤاد
محمد مجدي
dostor.org/2144405

أيام قليلة، ويعاود صناع مسلسل «الضاهر» للمخرج ياسر زايد، التصوير بعدما قررت الرقابة على المصنفات الفنية، الموافقة على استكمال تصويره، ومن ثم عرضه تلفزيونيًا.

وعلمت «الدستور» أن المخرج ياسر زايد يتبقى له أسبوعين تصوير على الأكثر، وينتهي بشكل كامل من كافة مشاهد العمل، ليدخل بعد ذلك في مرحلة المونتاج، ومن ثم يصبح جاهزًا للعرض على التليفزيون.

ومن المرجح أن يتخذ المخرج ياسر جلال بالتعاون مع منتج المسلسل تامر عبد المنعم، القرار النهائي لموعد استكمال تصويره خلال الفترة القليلة القادمة.

المسلسل من بطولة محمد فؤاد وحسن يوسف والفنانة الكبيرة رغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن، ومن تأليف تامر عبد المنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

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