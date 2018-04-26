القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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عالم
الخميس 26/أبريل/2018 - 03:07 ص

شاهد.. إحباط سرقة لص مسلح لمحل جزارة

أرشيفية
أرشيفية
محمد عمر
dostor.org/2144404

نجح أحد مرتادي محلات الجزارة في المكسيك في السيطرة على رجل مسلح حاول سرقة المتجر بحرفية عالية في ثوان قليلة، رغم تعرض حياته للخطر.

ويظهر شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة المثبتة في محل كارنيس كيرز للجزارة في مونتيري، لص شاب يحمل مسدسا دخل محل لبيع اللحوم محاولا السطو على أموال الخزينة، وبينما يوجه مسدسه إلى عامل الخزينة تشتت انتباهه ليفاجئه أحد رواد المكان من الخلف بسرعة عالية وانتزاع المسدس منه، وذلك حسب ما نشرت قناة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم.

وكاد اللص يستعيد توازنه لولا تدخل باقي العمال لينجحوا في السيطرة على اللص بشكل آمن.

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