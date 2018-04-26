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الخميس 26/أبريل/2018 - 02:58 ص

رغم مداهمة السلطات مكتبه.. محامي ترامب يترافع فى قضية الممثلة الإباحية

مايكل كوهين
مايكل كوهين
محمد عمر
dostor.org/2144403

قال مايكل كوهين، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سوف يترافع عن القضية الخامسة في دعوى قضائية ضد نجمة الأفلام الاباحية ستورمي دانيلز مع الرئيس ترامب.

وكانت دانيلز ادعت أنها أقامت علاقة جنسية مع الرئيس ترامب قبل توليه منصب الرئاسة، وأن محاميه كوهين دفع لها 130 الف دولار مقابل صمتها وعدم التحدث بشأن هذا الأمر حينما ترشح ترامب للرئاسة.

وقالت قناة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم، إنه تم تقديم الإعلان الرسمي أمس الأربعاء في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة المركزية في كاليفورنيا.

وفي هذا الصدد، أشار كوهين إلى مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي في 9 أبريل الجاري على منزله ومكتبه وغرفة الفندق، حيث قال إن الوكالة ضبطت "العديد من الأجهزة الإلكترونية والمستندات الموجودة في حوزتي، وتحتوي على معلومات تتعلق بدفع 130،000 دولار إلى دانيلز في بشأن هذه القضية، واتصالاتي مع المحامي، برنت بلاكيلي، المتعلقة بهذا الإجراء ".

وطلب كوهين من القاضي تأجيل الدعوى المدنية لمدة 90 يوما من مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكتبه، فيما قال ممثلو الادعاء الفيدراليون في نيويورك إنهم يحققون في تعاملات رجال الأعمال الشخصية مع كوهين.

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