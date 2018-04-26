اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية

تصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، حكمها فى الاستئناف المقام على حكم أول درجة، والذى قضى بعدم اختصاص محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بنظر دعوى تطالب بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية.



وجاء فى الاستئناف الذى اختصم، رئيس مجلس الهيئات القضائية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن محمد حامد سالم المحامى، أقام الدعوى رقم 2577 مستعجل لسنة 2017 طالبا الحكم بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية، باعتباره يمثل مساسا خطيرًا باستقلال القضاء ومخالفة للقانون وينال من كرامة وهيبة القضاة.



وأضاف الاستئناف، أن استقلال القضاء والحفاظ على سمعته وهيبته والحرص على كرامة القضاة أمر فى غاية الأهمية ويفرض دائمًا وأبدًا حالة الاستعجال والخطر إذا ما تم المساس بها، وينبغى أن يكون القضاة أنفسهم حريصين على استمرار هذه الثوابت، لافتا إلى أن حالة الاستعجال والخطر فى هذه الدعوى قوامها المساس باستقلال القضاء وهى حالة مستمرة طوال الوقت غير مرتبطة بنتائج الانتخابات الرياضية.