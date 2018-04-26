ضبط 101 قضية متنوعة فى حملة لمباحث التموين بالجيزة

شنت مباحث التموين بالجيزة حملة مكبرة لضبط الأسواق وضبط المتلاعبين في السلع وأسعارها، وتحرير محاضر للمخالفين والمتلاعبين في المخصصات التموينية للمواطنين، تنفيذا لتعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.



وضبطت الحملات تحت إشراف العميد مصطفى البكري مدير شرطة التموين بالجيزة، 15 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، 35 عدم حمل شهادة صحية، 20 عدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات أخرى متنوعة بلغت 101 قضية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.