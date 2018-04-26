القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
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05:58 م

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07:59 ص

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07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
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10:18 ص

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الخميس 26/أبريل/2018 - 02:41 ص

اليوم.. انطلاق مؤتمر «دور المسئولية الاجتماعية» فى مصر

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان
حسن كامل - طارق عتمان
dostor.org/2144397

ينطلق صباح، اليوم الخميس، مؤتمر دور المسئولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة فى مصر بجامعة الأزهر الشريف، والتي تنظمه مؤسسة البيت العربي، بحضور عدد من الوزراء وهم «الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي»، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنال شاهين مديرة برامج صندوق تحيا مصر.

ومن المقرر أن يحضر عدد من الملحقين الثقافيين بسفارات «الإمارات، السعودية، عمان، الكويت، الأردن»، وأيضا عدد من المنظمات الدولية والإقليمية منها صندوق الأمم المتحدة الانمائى، الجامعة العربية، منظمة العمل العربية، منظمة العمل الدولية، الشبكة الاقليمية للمسئولية الاجتماعية، كما يستضيف المؤتمر ممثل عن الشبكة السعودية للمسئولية الاجتماعية.

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