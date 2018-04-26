94 شهيدًا منذ إعلان «ترامب» القدس عاصمة للاحتلال

أعد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، إحصائية عن شهداء مسيرات العودة فى غزة وارتفع عددهم بعد استشهاد الصحفي أحمد أبو حسين، إلى 41 شهيدا، بينهم صحفيان، وشهيدان من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأشار المركز في إحصائية إلى أن عدد الشهداء منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة الكيان الإسرائيلي، في السادس من ديسمبر عام 2017، وصل إلى 94 شهيدا في مختلف أنحاء الضفة والقطاع.



وتصدرت محافظات قطاع غزة، قائمة المحافظات التي قدمت شهداء، حيث بلغ عدد شهدائها 72 شهيدا، بينهم 41 في مسيرات العودة الكبرى، تليها محافظة نابلس حيث استشهد فيها 7 شهداء، يليها محافظتي جنين والخليل في كل محافظة 3 شهداء، ثم رام الله وأريحا حيث استشهد شهيدان في كل محافظة، أما في القدس وقلقيلية وطولكرم والأراضي المحتلة عام 1948، فقد سجلت كل منهما استشهاد شهيد منذ إعلان ترامب.



ووفقًا للفئة العمرية، استشهد خلال المواجهات مع الاحتلال في الفترة التي تلت إعلان ترامب القدس عاصمة الكيان الإسرائيلي، 18 طفلا، أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشر، بينهم 7 شهداء أطفال استشهدوا خلال قمع الاحتلال لمسيرة العودة الكبرى، أحدهم أصم



فيما استشهد 4 شهداء بعد اعتقالهم على يد جيش الاحتلال، كما أشارت الدراسة إلى أن قوات الاحتلال تحتجز جثامين 6 شهداء.



وطالب مركز القدس، المؤسسات الحقوقية والقانونية ومؤسسات السلطة الفلسطينية بضرورة التحرك وتقديم جيش الاحتلال للمحاكم الدولية بجرائم حرب، ووقف قمعه الإجرامي لمسيرات العودة، بعد دخولها الأسبوع الخامس على التوالي.