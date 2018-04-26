منشورات الجمل تطرح الجزء الأول من «اليوميات»

طرحت منشورات الجمل حديثا٬ النسخة العربية من الجزء الأول لـ«اليوميات.. ١٩٥٣ ــ ١٩٥٨» للكاتب فيتولد غومبروفيتش٬ ومن ترجمة أجنيشكا بيوتروفسكا، تزامنا مع فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب.



«اليوميات» تجمع بين الثوري والكلاسيكي، الموهبة والعقل يجدان هنا معيارهما٬ يتشابك أسلوبان منخفض وعال٬ ويعززان بعضهما البعض، ما الذي نصح به هذا المتمرد٬ المحطم٬ الطليعي والمستهزئ٬ كما تعامل معه العديد من الناس٬ عند غروب حياته؟.



يشار إلي أن فيتولد غومبروفيتش، يعد واحداً من أبرز الأدباء البولونيين في القرن العشرين، وكان سليل عائلة أرستقراطية ثرية، ودرس الحقوق في جامعة وارسو، لكنه لم يمتهن المحاماة، بل التفت إلى اهتماماته الأدبية، وإلى صياغاته النقدية اللاذعة التي كان يعري بها زيف الأوساط الأرستقراطية وجهلها وادعاءها.



ويتألف نتاج غومبروڤيتش الأدبي من أربع روايات وثلاث مسرحيات وعدد من القصص الطويلة، إلى جانب «اليوميات» التي صدرت في ثلاثة مجلدات بين عامي 1953 و1966، إضافة إلى المقالات الأدبية الفنية والأحاديث المسجلة مع الكاتب والناشر الفرنسي دومينيك دي رو.



ويرى النقاد أن نتاجه المسرحي والروائي كان عمليا الممهد لظهور مسرح العبث (Theatre of the Absurd) بتجلياته المختلفة بحسب ما ظهر في فرنسا منذ الخمسينيات بأقلام كتاب أوربيين مقيمين في فرنسا، مثل بيكت و يونسكو و أرابال.