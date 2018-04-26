اليوم.. عمومية «العربية للأسمنت» تناقش توزيعات أرباح 2017

تعقد شركة العربية للأسمنت، اليوم الخميس، جمعيتها العامة العادية للنظر في توزيعات الأرباح، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن العام الماضي.



ويبلغ رأسمال الشركة 757.47 مليون جنيه، موزعا على 378.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.



وحققت أرباحا بلغت 215.6 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي مقابل أرباح بلغت 245.016 مليون جنيه في 2016.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال 2017 إلى 217.43 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 245.8 مليون جنيه في 2016.

