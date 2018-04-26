اليوم.. صرف الكوبون النقدى لحملة أسهم «المالية والصناعية»

تبدأ شركة المالية والصناعية المصرية، اليوم الخميس، في صرف الكوبون النقدي للمساهمين بواقع 75 قرشا للسهم.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحا بلغت 153.7 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 108.19 مليون جنيه في 2016.



وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.3 مليار مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 884.02 مليون جنيه في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 727.66 مليون جنيه، موزعاً على 72.76 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

