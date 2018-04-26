القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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الخميس 26/أبريل/2018 - 01:53 ص

الأحد.. افتتاح معرض «العزل الأكبر» بجاليرى مصر

الأحد.. افتتاح معرض
نضال ممدوح
dostor.org/2144379

يفتتح في تمام السابعة من مساء الأحد٬ الموافق 29 أبريل الجاري٬ معرض الفنانة التشكيلية هبة حسين٬ بعنوان «العزل الأكبر»، وذلك بجاليري مصر بالزمالك٬ ويستمر حتي 20 يونية 2018.

وتتمحور أعمال هبة حسين حول المرأة، تصورها بلغة تعبيرية ذات مسحة ميتافيزقية، بطلات لوحاتها وحيدات محصورات داخل غرفة، بالرغم من أنها أحيانا تترك لهن مساحة من الحرية عبر نافدة مفتوحة على الفضاء الخارجى أو جالسات فى شرفة ذات سياج غليظ، إلا أن نظرات أعينهن الساهمة الشاردة التى تنظر للداخل أكثر مما ترنو للخارج تجعل من هذا الفضاء الخارجى الذى يمثل الأمل فى الحرية هدف عسير المنال، ولكن الصلابة التى شكلت بها الفنانة أجساد نسائها، والتى تشى بالإصرار جعلت الأمل حاضراً والهزيمة غير واردة.

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