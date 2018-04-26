اليوم.. بدء صرف الكوبون النقدى لحملة أسهم «ريماس»

تبدأ شركة العربية للخزف سيراميكا «ريماس» في صرف الكوبون النقدي بواقع 10 قروش للسهم اعتبارا من اليوم الخميس.



وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 15.62 مليون جنيه، ممولة من أرباح العام الماضي .



كانت القوائم المالية للشركة أظهرت خلال 2017، تراجع أرباحها بنسبة 15% لتبلغ 29.07 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 34.14 مليون جنيه في العام الماضي.



وزادت مبيعات الشركة خلال 2017 إلى 683.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 478.7 مليون جنيه في 2016، وفي المقابل ارتفعت التكلفة إلى 583.2 مليون جنيه، مقابل تكلفة بلغت 403.4 مليون جنيه في 2016.