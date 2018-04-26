القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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اقتصاد
الخميس 26/أبريل/2018 - 01:36 ص

أسعار المراوح اليوم.. و«توشيبا» بـ835 جنيهًا

أسعار المراوح اليوم..
علا العلاف
dostor.org/2144370

شهدت الأسواق المصرية، اليوم الخميس، استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصدت «الدستور» أهم السلع التي يحتاجها المواطنون خاصة خلال موسم الصيف، ومنها «المراوح».

وسجلت مروحة تورنيد بوكس 4 ريشة سعر 390 جنيهًَا، وتورنيد سقف خمس سرعات 375 جنيهًا، وتورنيد مكتب 3 سرعات وبها أباجورة بـ499 جنيهًا.

بينما سجلت مراوح توشيبا 4 ريشة سعر 585 جنيهًا، وتوشيبا حائط 4 ريشة سعر 500 جنيه، وتوشيبا استاند 4 ريشة بسعر 835 جنيهًا، وتوشيبا مكتب 4 ريشة سعر 430 جنيهًا.

كما سجلت مراوح فريش عمود سعر 405 جنيهات، وفريش استاند بسعر 300 جنيه، وفريش سقف بسعر 115 جنيهًا.

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