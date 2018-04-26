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الخميس 26/أبريل/2018 - 01:35 ص

الأمم المتحدة تجهز لبعثة إنسانية إلى مخيم الركبان

الأمم المتحدة تجهز
مروة عنبر
dostor.org/2144368

أعلنت الأمم المتحدة أنها تجهز لبعثة إنسانية سيتم إرسالها إلى مخيم الركبان للنازحين السوريين على الحدود بين سوريا والأردن، وذلك بالتعاون مع روسيا والولايات المتحدة.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية أرسولا ميولير، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى، عقدت مساء أمس الأربعاء، «إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربى السورى تمكنا من الحصول على سماح من الحكومة السورية بإرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى المخيم من دمشق، وصادقت السلطات المحلية، على مشاركة الأمم المتحدة فى هذا المشروع».

وأضافت ميولير أن الخطة الأولية نصت على أن المساعدات الإنسانية سيتم نقلها إلى مدخل المخيم ليجرى توزيعها بين الناس على يد الزعماء المحليين، لكن مناقشة بدأت فى الأونة الأخيرة حول دخول القافلة إلى المخيم لإيصال شحنات الإغاثة مباشرة للنازحين.

وأكدت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة تواصل العمل الوثيق مع الولايات المتحدة وروسيا لضمان إمكانية تنفيذ هذا المشروع لكى يتمكن المحتاجون إلى المساعدات من الحصول عليها بشكل أمن.

يذكر أن مخيم الركبان، والذى يقع قرب الحدود السورية الأردنية يمر بأوضاع إنسانية صعبة، يقيم فيه من 70 ألفا إلى 100 ألف نازح سورى.

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