اليوم.. بدء صرف الكوبون النقدى لـ«التعمير والاستشارات»

تبدأ شركة التعمير والاستشارات الهندسية اليوم في صرف الكوبون النقدي للمساهمين بواقع جنيه للسهم.



وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات توزيع كوبون على المساهمين عن 2017، بواقع جنيه للسهم.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 201.2 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 46.8 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وزادت مبيعات الشركة خلال 2017 إلى 452.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 80.23 مليون جنيه في العام السابق له.