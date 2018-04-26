اليوم.. «صحة النواب» تتفقد الأوضاع فى مستشفيات البحر الأحمر

تنظم لجنة الصحة بمجلس النواب، زيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، لتفقد الأوضاع الصحية فى المستشفيات، وتمتد الزيارة على مدار أربعة أيام حتى يوم الأحد المقبل.



ويضم وفد لجنة الشئون الصحية، النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، والنواب أعضاء اللجنة إيليا ثروت باسيلى، حاتم عبد الحميد، محمد عبد الهادى ضيف، السيد أحمد عبد اللطيف، عبد المنعم شهاب، عبد الحميد الشيخ، ليلى أبو إسماعيل، سامى المشد، أحمد الفرشوطى، خالد مجاهد، حسن خليل، سماح سعد، شادية ثابت، ميرفت موسى، حمدى سعد عمر سليمان، سامى هاشم، فيصل عبد الرحمن، مجدى مرشد.



