أسعار البيض اليوم.. وكرتونة «الأبيض» بـ35 جنيهًا

فوانيس رمضان من خيوط الصوف «الكروشيه» (صور)

تنوعت أشكال الفوانيس ما بين النحاس والخشب والأرابيسك، إلا أن «خيوط الصوف» شكل جديد وفريد من نوعه، وهذا ما أبدعت فيه أميره إسماعيل التي أهوت حرفه «الكوروشيه» منذ طفولتها، واحترفتها في المرحلة ...