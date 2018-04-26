ناشرون تطرح رواية «وفار التنور» للكاتبة منال الشريف

صدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ رواية «وفار التنور» للكاتبة منال الشريف.



بين أن يكون الإنسان منتميا٬ أولا يكون منتميا لهذا الوجود٬ تلك هي الإشكالية التي تطرحها رواية «وفار التنور» للكاتبة المبدعة منال الشريف. وهي تسوق الفكرة عبر نظرة جديدة لعالم الرنسان الداخلي٬ وبمقاربات وجودية فلسفية. تتعاضد لتظهرها علي أنها في نهاية المطاف قصة فرد. وهذا الفرد هو بطل حكايتها "يحيى" الذي أغلق الباب خلفه ومضي إلي اللا شيئ٬ يبحث عن الخلاص الروحي بعدما تحقق له أنه لا يشبه أحدا من حوله٬ وقد أصابته نوبة من الكآبة أيقن معها أن عودته إلي نقطة سابقة٬ من حياته المنصرمة بمثابة المستحيل٬ وأنه فقد القدرة علي أن يوجد وأن يكون عدما.