الليلة.. «نيران فى المخيم» على طاولة معهد جوته

ينظم معهد جوته بالدقي٬ في تمام السابعة والنصف من مساء، اليوم الخميس٬ لقاء لمناقشة كتاب «نيران المخيم» ليوليا فرنك٬ مع الدكتورة هبة شريف.



في عام 1978 أقامت الكاتبة الألمانية يوليا فرانك، مع أمها وثلاثة من أخواتها في مخيم مارينفلد في برلين الغربية، الذي كان يستقبل اللاجئين من دول أوروبا الشرقية.



وفي روايتها «نيران المخيم» التى صدرت في عام 2003 تكتب يوليا فرانك، عن نفس المخيم، من خلال رحلة بطلة الرواية التي تهرب بطفليها من ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية بحثًا عن حياة جديدة.

