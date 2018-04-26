ننشر خارطة فعاليات ساقية الصاوى لهذا اليوم

يستقبل مسرح النهر التابع لساقية الصاوي بالزمالك٬ في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس٬ حفل للإنشاد الديني٬ يحييه المنشد الفنان عامر التونى٬ بمصاحبة فرقة المولوية المصرية.



في سياق متصل تشهد قاعة الكلمة٬ في تمام السابعة٬ ندوة بعنوان «صوت ناجح بيزنس ناجح» لمدربة الصوت والدوبلاج نرمين عصام.



وتتناول: أهمية صوتك فى البيزنس الخاص بك٬ المنافسة بين أصوات الرجال والنساء فى البيزنس٬ صفات الصوت الناجح فى البيزنس٬ كيفية إيجاد صوتك المهنى وخلق شخصية صوتية مناسبة للبيزنس الخاص بك٬ مخاوف العمل وعلاقتها بالخوف من التحدث مع الناس.



أما قاعة الحكمة فتستقبل في تمام السابعة٬ حفل المطرب الشاب أحمد الهاشمى لأول مرة، يقدم أحمد على مدار ساعتين مجموعة من الأغانى المميزة التى سيزيد تميزها بصوته.



وفي الرابعة عصرا وبقاعة الكلمة٬ تعقد ندوة بعنوان «الضوء فى النسبية الخاصة وميكانيكا الكم».