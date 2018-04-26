فتح تُحمّل حماس المسئولية عن أى اعتداء على أعضاء «المجلس الوطني»

استنكرت حركة فتح البيان الصادر عن الشباب الثائر، والذي يهدد كل من يشارك في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني من غزة، من خلال نشر ما يسمونه قائمة العار أو الدعوة لمنعهم بالقوة.



وقالت حركة فتح إن عضوية المجلس الوطني والمشاركة في أعماله هو وسام شرف وكرامة وعزة، وأن من يقوم بالتهديد والوعيد للمشاركين هو الذي يجب وضعه على قائمة العار، وهو الذي يصطف مع أعداء الشعب الفلسطيني.



وحملت حركة فتح حماس وقادتها بشكل مباشر المسؤولية عن أي اعتداء على أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدة أن تداعيات ذلك ستكون واسعة.