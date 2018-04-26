الليلة.. «المرأة أسطورة وطن» بسينما الحضارة

تستضيف قاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا٬ فعاليات صالون تغريد فياض الثقافي اللبناني العشرين٬ ولقاء بعنوان «المرأة أسطورة الوطن»، وذلك في تمام الرابعة والنصف من عصر، اليوم الخميس.



ويشارك في الصالون كل من الدكاترة: عزة هيكل٬ فايزة سعد٬ عائشة العولقي٬ ليلى إسماعيل حفيدة المناضلة هدى شعراوي٬ آمنة فزاع.



كما يشارك في الصالون الإعلامي نشأت الديهي٬ المخرجة العمانية ليلى حبيب٬ المخرج العماني حميد العامري٬ المخرجة الموريتانية مي مصطفى٬ الكاتبة ضحى عاصي٬ المستشار اللبناني حسن فياض دكتور جمال شعبان جراح القلب.



ويضم الصالون شهادات نسائية تشارك فيها أديبات وأكاديميات: الدكتورة نجوى العدل أستاذة في كلية الصيدلة- الإذاعية نهلة الشافعي- الكاتبة أمل رزق-الأديبة والسيناريست أنجير دينج من جنوب السودان)، مع فقرات شعرية وفنية لشعراء وفنانين من مصر والدول العربية - في الأمسية الشعرية في الصالون.