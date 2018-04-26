فعاليات أول حفل للأوبرا المصرية بالسعودية

أقيمت مساء أمس الأربعاء، الحفلة الموسيقىة الأولى للأوبرا المصرية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.



وأقيم على هامش الاحتفالية معرض للصور الفوتوغرافية النادرة التي توثق تاريخ الأوبرا لما يقارب من قرن ونصف القرن، منذ افتتاح الأوبرا القديمة عام 1869، وأهم العروض التي قدمت على مسرحها وحتى احتراقها عام 1971، إضافة إلى العروض المقدمة من مواهب الجالية المصرية المقيمة في الرياض وفرقة التخت الشرقي والفرقة الشعبية المصرية.



جاء الاحتفال تحت رعاية وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، وبحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم.



وألقى وزير الثقافة والإعلام السعودي كلمة رحب فيها بوزيرة الثقافة المصرية والوفد المشارك معها، مقدرا لهم حضورهم ومشاركتهم الفنية، كما استعرض الجهود التي تقوم بها المملكة لتطوير قطاع الثقافة والارتقاء بالفنون.



وأوضح الوزير أن احتفالية ليالي الأوبرا المصرية تأتي في إطار التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التواصل الثقافي واطلاع المجتمع على فعاليات متنوعة تسهم في تطوير حركة الثقافة والفنون والإبداع في المملكة.



وعبر الحاضرين عن إعجابهم الشديد بالفن الراقي والمعزوفات المشهورة التي قدمتها الأوبرا المصرية.