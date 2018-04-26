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الخميس 26/أبريل/2018 - 12:05 ص

الأمم المتحدة: نجهز بعثة إنسانية لإرسالها لمخيم «الركبان» للنازحين السوريين

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2144280

أعلنت الأمم المتحدة، أنها تُجهز بالتعاون مع روسيا والولايات المتحدة بعثة إنسانية سيتم إرسالها إلى مخيم الركبان للنازحين السوريين على الحدود بين سوريا والأردن.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية أرسولا ميولير - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت مساء اليوم الأربعاء وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري تمكنا من الحصول على سماح من الحكومة السورية بإرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى المخيم من دمشق، وصادقت السلطات المحلية، على مشاركة الأمم المتحدة في هذا المشروع".

وأوضحت ميولير أن الخطة الأولية نصت على أن المساعدات الإنسانية سيتم نقلها إلى مدخل المخيم ليجري توزيعها بين الناس على يد "الزعماء المحليين"، لكن مناقشة بدأت في الآونة الأخيرة حول دخول القافلة إلى المخيم لإيصال شحنات الإغاثة مباشرة للنازحين.

وأضافت المسؤولة الأممية: "تواصل الأمم المتحدة العمل الوثيق مع الولايات المتحدة وروسيا لضمان إمكانية تنفيذ هذا المشروع لكي يتمكن المحتاجون إلى المساعدات من الحصول عليها بشكل آمن".

وأشارت إلى أن المقيمين في مخيم الركبان يعانون من حاجة إلى المساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن الدفعة الأخيرة من شحنات الإغاثة، التي حصل عليها النازحون، وصلت إليهم في يناير الماضي قادمة من الأردن.

يذكر أن مخيم الركبان، والذي يقع قرب الحدود السورية الأردنية يمر بأوضاع إنسانية صعبة، يقيم فيه من 70 ألفا إلى 100 ألف نازح سوري.

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