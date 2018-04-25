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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 11:57 م

«الإسكان»: شوارع القاهرة الجديدة عادت لطبيعتها

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
dostor.org/2144271

قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن جهاز القاهرة الجديدة منذ اللحظة الأولى يحاول التعامل مع أزمة الأمطار الغزيرة، لكن كمية الأمطار كانت أكبر من القوى الاستيعابية للجهاز.

وأكد متحدث «الإسكان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الأربعاء، أن شوارع القاهرة الجديدة عادت لطبيعتها وتم سحب المياه منها.

وأشار إلى تواجد المسئولين في الشوارع منذ أمس لرفع المياه، حتى إن وزير الإسكان يجول في شوارع القاهرة للاطمئنان على الوضع بنفسه، متابعًا أن هناك غرفة عمليات على أعلى مستوى من الرقابة الإدارية وعدد من الأجهزة للتصدي لهذه الأزمة.

وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية، هو ما تسبب في تأخر عمل بعض أجهزة رفع المياه من الشوارع، لافتًا إلى احتياج البنية التحتية إلى عملية توسعة لمواجهة مثل تلك السيول.

وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة مساء أمس الثلاثاء، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة السير.

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