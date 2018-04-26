الإحصاء: 89.9 مليون دولار خسائر قطر من المقاطعة المصرية

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع ملحوظ في قيمة الواردات المصرية من الدول العربية إلى 1.1 مليار دولار في مارس الماضي، مقابل 790.9 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2017.



وقادت السعودية الواردات من الدول العربية للارتفاع، حيث قفزت قيمة الواردات منها إلى 445 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 114.6 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2017، كما ارتفعت الواردات من العراق إلى 210.7 مليون دولار، مقابل 49.1 مليون دولار، خلال فترة المقارنة ذاتها.



وسجلت الواردات من الكويت ارتفاعًا من 132.8 مليون دولار إلى 184.1 مليون دولار، بينما تراجعت الواردات من قطر بشكل كبير من 156.8 مليون دولار إلي 66.9 مليون دولار بانخفاض بلغت قيمته 89.9 مليون دولار، وباقي الدول العربية تراجعت أيضًا من 236.9 مليون دولار إلي 205.2 مليون دولار.