ساقية الصاوي تستضيف المولوية المصرية.. غدًا

يستضيف مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، في السابعة مساء غدًا الخميس، فريق المولوية المصرية وقائده المنشد عامر التوني، في حفل إنشاد ديني جديد، يقدّمون فيه مجموعة من الابتهالات والأذكار.



وأسس التونى المولوية المصرية عام 1994، محاولًا من خلالها طرح التراث المولوى المصرى على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم أن مصر تتمتع بخصوصية تراثية متفردة بها بين الأمم، ما يؤكد هويتها الثقافية.



والمولوية المصرية هي فرقة إنشاد صوفي وحاول التونى أن يضرب بيديه في الأعماق عبر التاريخ لاستخراج تراث المولوية في مصر، فلجأ إلى تلك الحقبة التي كانت تحيا فيها المولوية في مصر منذ دخول الفتح العثمانى حتى ثورة 1952، متتبعًا الأثار الموسيقية من الموشحات والابتهالات والمديح الموروثة، عن أكبر المشايخ واستعراض كل الأشكال الاحتفالية للطرق الصوفية في مصر أمثال الطريقة الميرغنية، والشاذلية، والرفاعية، والبيومية، وغيرهم من الطرق الصوفية التي تستخدم القوالب الموسيقية الدينية المختلفة.

