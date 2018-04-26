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الخميس 26/أبريل/2018 - 02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء

الدكتور عربى محمد
الدكتور عربى محمد
فاتن خديوى
dostor.org/2144266

كشف الدكتور عربى محمد وكيل صحة شمال سيناء، عن تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية فى محافظة شمال سيناء.

وأشار فى تصريح لـ«الدستور» أن المستشفى سيتم إنشائها بقرية تلول فى بئر العبد على ساحل البحر، لافتًا إلى أنه سيتم بدء الإنشاءات فور توفير الاعتمادات المالية من جانب وزارة المالية.

وأوضح أنه سيتم إنشاء المستشفى على مساحة 37 فدانا، بتكلفة 215 مليون جنيه، وستختص بتأهيل نفسى للأطفال والكبار، لافتًا إلى أن طبيعة الظروف التى تمر بها المحافظة تحتاج منذ سنوات إلى مستشفى نفسى.

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