قطع المياه والكهرباء عن قرى كفر الشيخ.. غدًا

قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مجلس مدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، إنه سيتم قطع مياه الشرب عن الوحدة المحلية لقرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، غدًا الخميس، لإجراء الصيانة اللازمة بمحطة مياه الشرب.



وأضاف مبروك، أنه سيتم قطع المياه من الساعة الرابعة فجرًا حتى الثالثة عصرًا، لمدة 11 ساعة، مناشدًا مجلس المدينة المواطنين، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع التيار المياه.



وفي سياق أخر، أعلنت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول، عن فصل التيار الكهربائي غدًا، عن قرى البنا، والطيبة القرن، وقلينى، واﻻبحر، والديابه، والخد، من الـ7 صباحًا حتى 5.5 عصرًا، لتغيير مقطع موصلات خط الجهد المتوسط الرئيسي.