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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 11:46 م

«فيفا» يغرم لاعب الأهلي السابق «كوليبالي» مليونًا و436 ألف دولار

الإيفواري سليماني
الإيفواري سليماني كوليبالي
أ ش أ
dostor.org/2144264

قال حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن محكمة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قضت بتغريم لاعب الفريق السابق الإيفواري سليماني كوليبالي، مبلغ مليون و436 ألف دولار، لصالح النادي الأهلي بعد هروبه من الفريق الموسم الماضي.

وأضاف عبد الرازق، أن الأهلي نجح في تقديم المستندات الدالة على صحة موقفه، وعلى هروب اللاعب دون إذن، ودون أن يكون قد تعرض لأي أسباب تدعوه للهروب بهذا الشكل، تاركا الفريق وسط الموسم وأمامه منافسات قوية في الدوري المحلي، وكأس مصر، ودوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن الأهلي تابع القضية عن كثب، بعد وصولها إلى لجنة فض المنازعات، التي رأت أن كوليبالي لم يستطع توضيح موقفه في الوقت الذي قدم الأهلي كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد أحقيته في شكوى اللاعب، مما دفع لجنة فض المنازعات إلى إصدار حكمها اليوم، لصالح الأهلي وتغريم اللاعب، مشيرًا إلى أن اللاعب الإيفواري لا يحق له الآن الانتقال لأي ناد، أو الحصول على بطاقته الدولية دون سداد قيمة الغرامة الموقعة عليه.

جدير بالذكر أن كوليبالي هرب من الأهلي في الـ25 من مايو في العام الماضي، رغم ارتباطه بعقد مع النادي، مما دفع الأهلي إلى التقدم بشكوى رسمية إلى "فيفا" لحفظ حقوقه المالية والأدبية.

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