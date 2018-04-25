ليونيد ميخلسون: توتال ستنضم إلى مشروع القطب الشمالي 2

قال ليونيد ميخلسون، الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتك الروسية إن عملاق النفط والغاز الفرنسي توتال قد ينضم إلى المشروع الثاني لنوفاتك للغاز الطبيعي المسال في روسيا والمعروف باسم القطب الشمالي 2.



ونقلت صحيفة ليزيكو الفرنسية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في عددها الذي يصدر غدًا الخميس عن ميخلسون قوله: "أظن أن توتال ستنضم إلى مشروع القطب الشمالي 2 للغاز الطبيعي المسال. إنها فقط مسألة وقت".



امتنعت متحدثة باسم توتال عن التعقيب وتملك توتال حصة حوالي 20 بالمئة في نوفاتك، وبدأ مشروعهما العملاق يامال للغاز الطبيعي المسال الإنتاج العام الماضي.