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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 11:45 م

«معجزة BBC».. تنشر أول تصريح للطفل الملكي المولود منذ يومين

«معجزة BBC».. تنشر
وائل خورشيد
dostor.org/2144262

سخر متابعو حساب «بي بي سي» الخاص بالمملكة المتحدة على «تويتر» بعد أنّ نشر خبرًا كتصريح على لسان المولود الجديد الذي رزق به الأمير وليام من زوجته كيت ميدلتون قبل يومين.

وكتبت «بي بي سي» في تغريدتها: «الطفل الملكي: الأمهات الجديدات لديهم كثير من الضغوطات غير الضرورية».

ونقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية عددًا من التعليفات التي كتبها المتابعون على الخبر، الذين وجدوه مسارًا للسخرية حيث أنَّ الطفل لم يكمل يومين ولم يطلق عليه اسم بعد.

وقال أحدهم: «لعبة جيدة للبي بي سي أنّ تحصل على تعليق من الطفل الملكي»، وقال آخر: «إذا تعلم الكلام صغيرًا، وكون رأيًا حول سياسات العائلة، ربما ينبغي أن يتم تخطي ترتيبه في العائلة من الخامس».

وأعلن مكتب الأمير وليام يوم الاثنين، أنه وزوجته كيت رزقا بصبي اليوم، ويزن المولود وهو الابن الذكر الثاني للزوجين حوالي 4 كيلوجرامات وحضر وليام الولادة.

ويحمل المولود الجديد الترتيب الخامس في ولاية العرش، بعد شقيقه الأمير جورج (4 سنوات) وشقيقته شارلوت (عامان) ووالده الأمير وليام وجده ولي العهد الأمير تشارلز.

«معجزة BBC».. تنشر أول تصريح للطفل الملكي المولود منذ يومين
«معجزة BBC».. تنشر أول تصريح للطفل الملكي المولود منذ يومين
«معجزة BBC».. تنشر أول تصريح للطفل الملكي المولود منذ يومين
«معجزة BBC».. تنشر أول تصريح للطفل الملكي المولود منذ يومين
«معجزة BBC».. تنشر أول تصريح للطفل الملكي المولود منذ يومين
«معجزة BBC».. تنشر أول تصريح للطفل الملكي المولود منذ يومين
«معجزة BBC».. تنشر أول تصريح للطفل الملكي المولود منذ يومين
«معجزة BBC».. تنشر أول تصريح للطفل الملكي المولود منذ يومين
«معجزة BBC».. تنشر أول تصريح للطفل الملكي المولود منذ يومين
«معجزة BBC».. تنشر أول تصريح للطفل الملكي المولود منذ يومين
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