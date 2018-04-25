«دويتشه بورصة» الألمانية لإدارة البورصات تتجاوز مشكلاتها

أعلن «تيودور فايمير» الرئيس الجديد لشركة إدارة البورصات الألمانية "دويتشه بورصة» اليوم، تحقيق الشركة نتائج قوية خلال الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي تم فيه إدخال تغييرات كبيرة على مجلس مديري الشركة.



وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام 692 مليون يورو (842 مليون دولار) بزيادة نسبتها 11% عن الفترة نفسها من العام الماضي.



ورغم زيادة الإيرادات تراجع إجمالي الأرباح بنسبة 11% خلال الفترة نفسها على خلفية صفقة شراء شركة التداول الأمريكية "باتس جلوبال ماركتس".



وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة تعيين "ستيفان لايتنر" مدير الموارد البشرية في "دويتشه بنك" سابقا و"كريستوف بويهم" كبير نواب رئيس شركة "إس.أيه.بي" للبرمجيات و"توماس بوك" الرئيس التنفيذي لشركة "يور إكس" كأعضاء جدد في مجلس مديري الشركة مع زيادة عدد أعضاء المجلس من 5 إلى 6 أعضاء.



جاءت هذه التغييرات بعد انتهاء عقد عضوي المجلس "أندرياس بريوس" و"جيفري تيسلر".