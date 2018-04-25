النفط يرتفع بدعم من مخاوف جيوسياسية وتجاهل السوق زيادة في المخزونات الأمريكية

على الرغم من بيانات تظهرزيادة في المخزونات الأمريكية، ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، لتبقى في مرمى البصر من أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات التي سجلتها في الجلسة السابقة، بدعم من توترات جيوسياسية بما في ذلك احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران.



ولقيت السوق دعما أيضا من القلق بشأن انتاج النفط في فنزويلا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 14 سنتا إلى 74.00 دولارا للبرميل، بعد أن كانت قفزت في جلسة الثلاثاء إلى 75.47 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014.



وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا لتغلق عند 68.05 دولار للبرميل.

