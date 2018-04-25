القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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اقتصاد
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 11:41 م

ارتفاع أرباح «فورد موتور» خلال الربع الأول

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2144257

أعلنت شركة "فورد موتور" ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 74ر1 مليار دولار بما يعادل 43ر0 دولار للسهم مقابل 59ر1 مليار دولار بما يعادل 40ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون وصول أرباح المساهمين خلال الربع الأول إلى 41ر0 دولار للسهم الواحد.

في الوقت نفسه زادت إيرادات "فورد" خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4ر7% إلى 42 مليار دولار مقابل 1ر39 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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