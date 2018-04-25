الأزهر يواجه التطرف بـ«الفن والإبداع»

تنطلق، غدًا الخميس، فعاليات مهرجان الأزهر الأول للفن والإبداع، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات في مدينة نصر.



ويأتي المؤتمر على خلفية الهجوم الشديد على رجال المشيخة بأنهم لا يقفون وراء الفن والإبداع، وأنهم من أنصار الماضي والتراث، ويعادون التقدم والتنوير.



ويقدم طلاب الأزهر حلقات من الإلقاء والمسرح والإنشاد والفن التشكيلى والخط العربى والمشغولات اليدوية، بالإضافة لاكتشاف مهارات وقدرات الطلاب الأخرى لثقل موهبتهم وتشجيعهم على الاستمرار فى أنشطتهم الإبداعية.



