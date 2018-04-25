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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 11:35 م

وكيل صحة شمال سيناء يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى بئر العبد المركزي

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2144247

تفقد وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء الدكتور عربي محمد، الليلة، مستشفى بئر العبد المركزي؛ للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتفقد حسن سير العمل في جميع أقسام المستشفى والاستقبال والطوارئ. وذكرت مديرية الصحة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن "عرابي" اطمأن على الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وعلى تواجد كافة العاملين في المستشفى، والتقى عددا من العاملين والمرضى ومرافقيهم.

وأضاف البيان، أن وكيل الوزارة أثنى، في نهاية الزيارة، على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية والفنية في المستشفى، حيث أشاد بدور جميع العاملين، وقدم لهم شهادة شكر وتقدير على المستوى المتميز من الخدمة الطبية المقدمة من خلال المستشفى، وذلك بشهادة جميع المرضى والمرافقين لهم.

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