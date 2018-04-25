علماء صينيون يؤكدون انهيار موقع اختبارات "بيونج يانج" النووية

أكد فريقان منفصلان من العلماء الصينيين أن موقع الاختبارات النووي الجبلي في كوريا الشمالية قد تعرض للانهيار بعد زلازل قوية ضربت المنطقة، العام الماضي، في أعقاب 5 تجارب نووية أجرتها بيونج يانج، وسط ترجيحات بأن يكون ذلك هو السبب وراء إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج-أون، قبل أيام، اعتزامه تجميد التجارب النووية والصاروخية وإغلاق موقع التجارب.



وقال الفريقان اللذان يدرسان الأمر إن موقع "بونجي-ري" الواقع تحت جبل (مانتاب)، شمال غرب البلاد، قد انهار بالفعل، معرضا الصين ودولا أخرى مجاورة لخطر غير مسبوق بالتعرض لإشعاعات نووية، حسبما أفادت صحيفة "ساوث تشينا مورننج بوست" الصينية.



وتبدي كوريا الشمالية خلال الأسابيع الأخيرة مرونة كبيرة في الاستعداد للتفاوض مع أمريكا على نزع سلاحها النووي، الأمر الذي مثل تحولا مفاجئا عن خطابها العنيف المتحدي للولايات المتحدة والمجتمع الدولي، خصوصا في هذا الملف.



ورجح أحد الباحثين أن يكون الانهيار هو السبب وراء إعلان كيم، الجمعة الماضية، بتجميد التجارب النووية والصاروخية وإغلاق "بونجي-ري"، الذي أُجريت فيه آخر 5 تجارب بين التجارب الست التي أجرتها كوريا.



وقال فريق من الباحثين: "إن الانفجار الأخير أحدث فجوة في الجبل، والذي انهار لاحقا"، فيما استنتج الفريق الآخر أن الانهيار خلق "مدخنة" قد تسمح للغبار الذري القادم من موقع الانفجار بالأسفل بالانتشار في الهواء، الأمر الذي سيمثل تسربا إشعاعيا خطيرا.



وخلص الفريق، الذي يقوده العالم الجيولوجي وين ليانشينج من جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا في (هيفي)، إلى أن الانهيار وقع في أعقاب التفجير الأخير والذي أجُري في سبتمبر الماضي، لأقوى رأس نووي حراري في كوريا الشمالية، على عمق 700 متر أسفل قمة الجبل، والذي حوّل الجبل إلى قطع هشة.



ويأتي ذلك الكشف، الذي يُنتظر نشره في دورية "جيوفيزيكال ريسيرش ليترز" العلمية الأمريكية الشهيرة، الشهر المقبل على الأرجح، بعد تقارير نشرتها "ساوث تشينا مورننج بوست" بشأن مخاوف بكين من أن يكون التفجير النووي الأخير في كوريا الشمالية قد سبب تسربا للغبار الذري، والذي قد يتسرب من شقوق أو فجوات بالجبل المتأذي جراء التفجير الأخير.



ونقلت الصحيفة عن بيان لفريق وين: "من الضروري مواصلة المراقبة لتسربات محتملة لمواد إشعاعية سببها حادث الانهيار".



فيما خلص فريق آخر يضم خبراء بوكالة (جيلين) للزلازل وإدارة الزلازل في (تشانجشون) إلى نتائج مماثلة للتي توصل لها فريق وين.



من جانبه، قال جاو ليانفنج الباحث بمعهد دراسات الأرض في الأكاديمية الصينية للعلوم ببكين، "إن الدراستين تدعمان إجماعا بين العلماء على أن موقع الاختبارات النووية الكوري، الذي كانت بيونج يانج تعتبره مثاليا، قد تدمر بشكل يستحيل على الإصلاح"، وأضاف: "تلك النتائج تتفق مع ملاحظاتنا".