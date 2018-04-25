غدًا.. «مصر المبدعة» في قصر الأمير طاز

يقيم قصر الأمير طاز بالخليفة التابع لصندوق التنمية الثقافية، الصالون الثقافي والفني «مصر المبدعة»، احتفالا بعيد تحرير سيناء، وذلك في الساعة السابعة من مساء غدٍ.



ومن المقرر أن تقدم المطربة فاطمة محمد مقاطع غنائية وترفيهية بمشاركة المطربة الشابة حبيبة عزت.



ويقدم الصالون الشاعر محمد أحمد بهجت، والصالون من ضيافة الفنانة سمير عبدالعزيز، ومن المقرر أن تلقى مجموعة من القصائد والكلمات خلال الحفل.



ويقدم الصالون نماذج مشرفة من تضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل في حربهم ضد الإرهاب.