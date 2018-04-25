محمد صلاح لـ«تشامبرلين» ستعود أقوى

عبر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن تمنياته بالشفاء العاجل لزميله في فريق ليفربول أليكس أوكسليد تشامبرلين.

وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتمنى لك كل التوفيق وأنا واثق من أنك ستعود أقوى من ذي قبل".

وأصيب تشامبرلين خلال الشوط الأول من اللقاء الذي جمع بين نادي ليفربول الإنجليزي ونادي روما الإيطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي تألق فيه محمد صلاح وأحرز هدفين وساهم في هدفين آخرين، وانتهى اللقاء بفوز ليفربول بنتيجة 5-2 على روما.