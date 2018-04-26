اليوم.. مؤتمر لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب لمناقشة أزمة القومية للأسمنت

تنظم النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، مؤتمرها العمالي النقابي الأول بعنوان (عمال مصر بناة مصر)، اليوم الخميس في المركز المهني للتدريب المتطور.



ويترأس المؤتمر، عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة، إذ يناقش عدد من الموضوعات الهامة، وعلى رأسها قانون النقابات الجديد، وأزمة القومية للأسمنت، وغيرها من الموضوعات الهامة.



كما ستتاح الفرصة كاملة للحضور من العمال، بطرح أسئلتهم واستفسارتهم، وكذلك طرح المشكلات التي تواجههم بشكل مباشر لرئيس النقابة في حوار مفتوح.